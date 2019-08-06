Pakistan Başbakanı Türkiye Cumhurbaşkanını telefonla aradı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint İşgalindeki Keşmir'de meydana gelen son gelişmeler hakkında dünya liderlerine ulaşma çabalarının bir parçası olarak bugün Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

Kendisi bir kez daha teyit etti ki, Pakistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme hakları için verdikleri haklı davaya diplomatik, moral ve siyasi desteklerini vermeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan İşgalindeki Keşmir'deki gelişen durum hakkındaki endişelerini paylaştı ve bu bakımdan Türkiye'nin acil destek vereceği güvencesinde bulundu.