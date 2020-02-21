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Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Pencap kentinde yeni açılan hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi.

21.02.2020 22:45 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:45Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi
Başbakanı İmran Khan, Pencap kentinde yeni açılan hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Muzaffargarh bölgesindeki Pencap kentinde açılışını yaptığı hastaneye Recep Tayyip Erdoğan adını verdi. Khan, 100 yataklı olan hastanenin yatak kapasitesini 400'e çıkarırken, 100 yatağın halkın her kesimine ücretsiz hizmet vereceği, kalan yatakların ücretlendirileceğini açıkladı. Khan, tören sırasında hastanenin Başkanı Khawaja Umar Farooq ve Kurucu Başkanı Mian Muhammad Ahsan ile de bir araya geldi. Pencap Belediye Başkanı Sardar Usman Buzdar'da törene katılarak, yaptığı açıklamada hastanede, evsiz ve yoksullara barınak ve gıda desteğinde bulunulacağını bildirdi.

Başbakan Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Pakistan'ın sağlık hizmetlerine bulunduğu katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti. - LAHOR

Recep Tayyip Erdoğan, İmran Khan, Pakistan, Güncel

Kaynak: İHA

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