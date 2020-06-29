Pakistan Borsası'na silahlı saldırı: ilk belirlemelere göre 6 ölü

Pakistan Borsası'na silahlı saldırı: ilk belirlemelere göre 6 ölüPakistan, (DHA) ? Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na silahlı saldırı düzenlendi.

29.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:43
Pakistan Borsası'na silahlı saldırı: ilk belirlemelere göre 6 ölü
Pakistan, (DHA) ? Pakistan'ın Karaçi kentinde bulunan Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 4'ü saldırganlar olmak üzere 6 ölü olduğu açıklandı.
Pakistan özel güvenlik görevlileri ve kolluk kuvvetleri, bu sabah Pakistan Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan saldırıya müdahale etti. Silahlı saldırıda bulunan kişilerin yanlarında el bombası da olduğu ifade edildi. Ölen 6 kişiden 4'ü silahlı saldırgan, 1 kişi özel güvenlik güçlerinden ve 1 kişinin de sivil olduğu açıklandı. Saldırıda yaralanan 3 kişinin durumlarının kritik olduğu ifade edildi.
Saldırıyı, komşu eyalet Balochistan'ın küçük bir ayrılıkçı militan grubunun Balochistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi. Pakistan Borsası’na silahlı saldırı: ilk belirlemelere göre 6 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Pakistan, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi Magazin
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Sakarya’da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Güncel
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Haberler››Güncel››Pakistan Borsası'na silahlı saldırı: ilk belirlemelere göre 6 ölü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:54: Son dakika! Vali Atay Akçakoca'daki çalışmaları inceledi - Haber 12:54: Sporcular pandemide antrenmanlarını aksatmıyor - Haber 12:53: Gençlik merkezi YKS'de kalem topladı - Haber 12:53: Son dakika haberi | Bingöl'de bir mezra karantinaya alındı - Haber 12:52: MSB: 'TCG Oruçreis' ile Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri yapıldı - Haber 11:21: Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz - Haber 11:09: Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti - Haber 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber 07:56: Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu - Magazin