Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi Çin'de
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi'nin havaalanında yetkililer tarafından karşılanması PEKİN - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.
16.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:35
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi'nin havaalanında yetkililer tarafından karşılanması PEKİN - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin 'e geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama göre, Alvi'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı ve salgının sürdüğü Çin'e 2 günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Açıklamada, Alvi'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine bu ülkeye ziyaret düzenlediği belirtildi.
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi Samina Alvi'nin havaalanında yetkililer tarafından karşılanması PEKİN - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin 'e geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama göre, Alvi'nin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı ve salgının sürdüğü Çin'e 2 günlük resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Açıklamada, Alvi'nin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine bu ülkeye ziyaret düzenlediği belirtildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi Çin'de
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Pekin, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı