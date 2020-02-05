Haberler » Politika » Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Van için taziye mesajı - Haberler

Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Van için taziye mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Imran Khan, Van'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu.

05.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:55Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Khan'dan Van için taziye mesajı
Arif Alvi ve Başbakan Imran Khan, 'da meydana gelen çığ felaketi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan Imran Khan, Van'da meydana gelen çığ sonucu hayatını kaybeden vatandaşlar için derin keder ve üzüntü duyduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Albi yaptığı açıklamada, Pakistan halkının Türk kardeşlerinin üzüntüsünü paylaştığını ve zor zamanlarında yanında olduklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aisha Farooqui de, "Dualarımız yaşanan olayda kayıp ve yaralı kurtulan vatandaşlarla" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Van, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
6.02.2020 00:30:49