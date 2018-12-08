Pakistan'da 2 Ayrı Trafik Kazasında 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan
'ın Pencap eyaletinde meydana gelen 2 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletin Sheikhpur ve Sahiwal bölgelerinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Sheikhpura'da pedallı taksi ile petrol tankerinin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, pek çok kişi yaralandı. Sahiwal'da meydana gelen kazada ise bir otobüs başka bir petrol tankeri ile çarpıştı, burada meydana gelen kazada ise 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralananlar bölgedeki en yakın hastanelere kaldırıldı. - İSLAMABAD
Pakistan
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:48