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Pakistan'da 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı

Pakistan'ın Ketta kentinde aynı yerde peş peşe gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

05.09.2019 22:09 Pakistan'da 2 bombalı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı
Pakistan'ın Ketta kentinde aynı yerde peş peşe gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Ketta kentinde gerçekleştirilen koordineli 2 bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada ilk saldırının ulaşım şirketi Khezai Chowk'ın bulunduğu bölgede uzaktan kumanda ile gerçekleştirildiği, ikinci saldırının ise aynı yerde, aynı şekilde kurtarma ekibinin ve medya çalışanlarının olay yerine gelmesinden sonra düzenlendiği kaydedildi. Belucistan Eyalet Yönetimi sözcüsü Liaqat Shahwani saldırıdaki ölü ve yaralı sayısını doğrularken yaralıların tedavilerinin devam ettiğini belirtti. - İSLAMABAD

Pakistan, Ketta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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