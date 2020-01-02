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Pakistan'da 6 katlı apartman çöktü

Pakistan'da 6 katlı apartman çöktüPakistan, (DHA)- Pakistan'da 15 yıl önce izinsiz inşa edilen apartman çöktü.

02.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:28
'da 6 katlı apartman çöktü
Pakistan, (DHA)- Pakistan'da 15 yıl önce izinsiz inşa edilen apartman çöktü. Çökme sırasında çevrede çok fazla insan olmasına rağmen yaralanan olmadı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde, belediyeden izinsiz olarak 15 yıl önce inşa edilen 6 katlı apartman çöktü. Binanın hafif yana eğildiği ve çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye giden yetkililer, çökme tehlikesi olduğunu tespit ederek binada yaşayan aileleri tahliye etti. Binanın çevresi polis kordonu altına alındı. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasından 40 dakika kadar sonra bina çöktü. Binanın çökme anları ise anbean amatör kameralarca kaydedildi.
Pakistan'da 6 katlı apartman çöktü

Pakistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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