Haberler » Güncel » Pakistan'da 6 katlı bina çöktü - Haber

Pakistan'da 6 katlı bina çöktü

Pakistan'ın Karaçi kentinde 6 katlı bir bina çöktü.

30.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:36 Pakistan'da 6 katlı bina çöktü
'ın kentinde 6 katlı bir bina çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken binanın ardından çevredeki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Pakistan'ın Karaçi kentinin Ranchor Lane bölgesinde 15 yıl önce inşa edilen ve 19 dairesi bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Sindh Bina Kontrol Kurumu (SBCA), bina çökmeden önce vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelerek binayı tahliye etti. Binanın gaz ve elektrik bağlantıları da kesildi. Binada kayma meydana geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve kurtarma ekibi, yolu trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

SBCA Genel Müdürü Zafar Hassan yaptığı açıklamada, binanın 3 yıl önce bodrum katında çıkan yangın sonucu çatlaklar meydana geldiğini açıkladı. Hassan, tedbir amaçlı çevredeki binaların da boşaltıldığını belirtirken, çöken binanın Sindh Bina Kontrol Kurumu tarafından ruhsatının onaylı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, binanın çökme nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. - KARAÇİ

Pakistan, Karaçi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:23   Sedaş'ta kış hazırlıkları devam ediyor - Haber
16:22   CHP Edirne örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı - Haber
16:21   Başakşehir 'YouTuber' yetiştiriyor - Haber
16:17   Antakya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzaladı - Haber
16:16   Öğrenciler sordu Rektör Çomaklı cevapladı - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:31:51