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Pakistan'da 6 kişi selde elektrik akımına kapılıp öldü

Pakistan'da 6 kişi selde elektrik akımına kapılıp öldüPakistan (DHA) ? Pakistan'da son günlerde etkisi arttıran aşırı yağışlar en çok Sind Eyaleti'ne bağlı Karaçi'de etkisini gösterdi.

11.08.2019 12:24
Pakistan'da 6 kişi selde elektrik akımına kapılıp öldü
Pakistan'da 6 kişi selde elektrik akımına kapılıp öldü
Pakistan (DHA) ? Pakistan'da son günlerde etkisi arttıran aşırı yağışlar en çok Sind Eyaleti'ne bağlı Karaçi'de etkisini gösterdi.
Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonrası 6 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2'si çocuk. Çocuklar, olay yerine gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına konuldu.
Yerel medya yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiğini; birçok ev ve işyerini su bastığını; ekiplerin tahliye çalışmalarına devam ettiğini duyurdu
Pakistan'da 6 kişi selde elektrik akımına kapılıp öldü

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Kaynak: DHA

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