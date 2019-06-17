Pakistan'da 7 dağcı mahsur kaldı

Pakistan
'ın kuzeyinde bir dağda çığ düşmesi sonucu 7 dağcının mahsur kaldığı bildirildi.
Tur operatörü Eşref Aman, ülkenin kuzeyindeki bir dağdan inişe geçtikleri sırada çığ düşmesi sonucu 4'ü İtalyan vatandaşı 7 dağcının mahsur kaldığını kaydetti.
İtalya'nın İslamabad Büyükelçisi Stefano Pontecorvo, dağcıların mahur kaldığını doğrulayarak, olayın Ghizer bölgesinde meydana geldiğini belirtti.
Pakistan Alp Dağları Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, dağcıların kurtarılması için bölgeye helikopter gönderileceğini söyledi.