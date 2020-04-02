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Pakistan'da ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davasında beraat kararı

Pakistan'da Yüksek Mahkeme, ülkede 2002'de öldürülen Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl cinayeti davasında 3 sanığa beraat, bir sanığa 7 yıl hapis cezası kararı verdi.

02.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:54
Pakistan'da ABD'li gazeteci Daniel Pearl cinayeti davasında beraat kararı
Pakistan 'da Yüksek Mahkeme, ülkede 2002'de öldürülen Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl cinayeti davasında 3 sanığa beraat, bir sanığa 7 yıl hapis cezası kararı verdi.
Sindh Yüksek Mahkemesi, yerel mahkemenin 3 sanığa verdiği ömür boyu hapis cezası ile "Şeyh Ömer" olarak bilinen Ahmed Ömer Said Şeyh hakkındaki idam cezası kararını bozdu.
Mahkeme, 3 sanığa beraat kararı verirken Ahmed Ömer Said Şeyh'i "fidye için adam kaçırmak" suçundan 7 yıl hapse mahkum etti.
Karara göre sanıklar salıverilecek.
Sanıkların avukatı Kavaja Navid Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmed Ömer Said Şeyh'in hapiste 18 yıl kaldığını belirterek diğer 3 sanıkla ile birlikte serbest bırakılacağını söyledi.
Wall Street Journal gazetesi muhabiri Daniel Pearl, 23 Ocak 2002 tarihinde, Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçırıldı. İnternet'te Pearl'ün öldürüldüğünü gösteren bir video yayınlanmasından sonra Ahmed Ömer Sait Şeyh ve diğer üç şüpheli, Pearl'ün kaçırılması ve öldürülmesinde rolleri olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Pakistan Mahkemesi, 15 Temmuz 2002 tarihinde Ömer Sait Şeyh'e ölüm cezası, diğer üç sanığa ise cinayetteki rolleri nedeniyle ömür boyu hapis cezası verdi. Sanıklar, mahkeme kararına itiraz ederek temyize başvurdu.
ABD'nin başkenti Washington'daki Georgetown Üniversitesi tarafından 2011'de hazırlanan soruşturma raporunda, Şeyh ve diğer üç sanığın, bu davada "hatalı" mahkum edildiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Güncel
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