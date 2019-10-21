Haberler » Güncel » - Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölüİSLAMABAD - Pakistan'da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.

21.10.2019 13:26
- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'da aşırı hızla giden bir treyler ile ambulansın çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü belirtildi.
Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Mianwali bölgesinde aşırı hızla giden bir treyler ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çarpışmanın ardından ambulansta yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği ve ambulansta çıkan yangını söndürdüğü bildirildi.
- Pakistan'da ambulansla treyler çarpıştı: 9 ölü

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:22 Sultangazi'de yangın paniği... Yaşlı kadını komşuları sakinleştirdi
15:22 Kaymakam ve Belediye başkanından yaralı askere ziyaret
15:22 Giresun'daki şiddetli yağış
15:22 Down sendromlu çocuklar için bir araya geldiler
15:22 Gümüşhane'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı
15:17 Çerçioğlu muhtarlarla buluştu
15:21 İsveç'ten Bağcılar'a tedavi olmaya geldi
21.10.2019 15:23:36