Pakistan'da artçı depremde 32 kişi yaralandı

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de salı günkü 5,8 büyüklüğünde depremin ardından yaşanan 4,4 büyüklüğündeki artçı deprem sonucu 32 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin verilerine göre, merkez üssü ülkenin doğusundaki Yeni Mirpur'un 6 kilometre kuzeyi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, salı günkü 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan kurtarma ve hasar tespit çalışmaları sürerken meydana geldi.

Pakistan Deprem Gözlem Merkezinden (PEMA) yapılan açıklamaya göre, artçı depremden en çok etkilenen Yeni Mirpur ve Jhelum kentlerinde 32 kişi yaralandı.

Deprem, Pakistan'ın İslamabad ve Lahor şehirlerinin yanı sıra Hindistan'da da hissedildi.

Yeni Mirpur'da salı günü yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremde 37 kişinin öldüğü, 500'ün üzerinde yaralı olduğu açıklanmıştı.

Deprem nedeniyle Yeni Mirpur ve Jhelum kentlerinde yollarda çöküntü olması ve elektrik hatlarının kopması sonucu aksayan kurtarma çalışmaları için askeri helikopter tahsis edilmişti.

Kaynak: AA