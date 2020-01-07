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Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Pakistan'da FT-7 tipi askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi.

07.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:30 Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
'da FT-7 tipi askeri uçağın eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu iki pilot yaşamını yitirdi.
Pakistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Binbaşı Haris Bin Halid ve Üsteğmen İbadur Rahman komutasındaki uçağın Mianvali kenti yakınlarında düştüğü belirtildi.
İki pilotun da hayatını kaybettiği açıklanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın sebebinin ise soruşturma sonucunda açıklanacağı ifade edildi.
Ülkede temmuz ayında da bir askeri eğitim uçağı Ravalpindi kentinin Mora Kalu köyüne düşmüş, 13 sivil ile 5 askeri personel hayatını kaybetmişti.

Pakistan, Pilot, Güncel

Kaynak: AA

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