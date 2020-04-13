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Pakistan?da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinde düştü.

13.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:21
Pakistan?da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinde düştü. Kazada, 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Gujarat şehrinde, askeri eğitim uçağı düştü. Eğitim uçağının MFI-17 Mushshak tipi olduğu ve içerisinde bulunan 2 pilotun da yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler (ISPR) kazanın nedeninin araştırıldığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Pakistan, Pilot, Dünya
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