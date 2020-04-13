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Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Pakistan ordusuna ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

13.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:00
Pakistan'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Pakistan ordusuna ait askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı Hizmetler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, Punjab eyaletinin Gujrat şehri yakınlarında rutin eğitim uçuşu gerçekleştiren orduya ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Kaza sonucu uçakta bulunan iki pilotun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Öte yandan Pakistan'da 23 Mart'ta Pakistan Milli Günü kutlamaları provalarında gösteri uçuşu yapan bir uçağın düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Etiketler: Halkla İlişkiler, Pakistan, 3. Sayfa
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