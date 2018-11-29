Pakistan'da Askeri Tatbikatta Kaza

29 Kasım 2018 Perşembe 13:56



29 Kasım 2018 Perşembe 13:56

Pakistan Uluslararası Savunma Fuarı sırasında düzenlenen ortak tatbikatta, bir askeri araç devrildi. Kazayı tatbikata katılanların fark etmemesi üzerine, kazazedelerin imdadına seyirciler yetişti.Pakistan Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri sırasında düzenlenen askeri tatbikatta bir askeri araç devrildi. Fuar sırasında düzenlenen ortak tatbikatta, farklı ülkelerden güvenlik güçleri, kaçırılan bir otobüse operasyon düzenleyerek otobüsün kontrolünü ele almayı amaçlıyordu.Ancak tatbikatta otobüsün önüü kapatarak durmasını sağlaması gereken araç hızını alamayarak takla attı. Tatbikata katılan diğer güvenlik güçleri ise kazayı fark etmeyerek tatbikata devam etti. Takla atan aracın imdadına tatbikatı izleyen askerler yetişti.Kazanın ardından yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı belirtildi. - KARAÇİ