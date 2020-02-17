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Pakistan'da 'Basın Birliği' binası yakınında patlama: 5 ölü

Pakistan'ın Quetta şehrinde patlama meydana gelen patlamada 2'si polis 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

17.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:00Pakistan'da 'Basın Birliği' binası yakınında patlama: 5 ölü

'ın Quetta şehrinde patlama meydana gelen patlamada 2'si polis 5 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

Pakistan televizyon kanalı Geo TV patlamanın Belucistan eyaletinde yer alan Quetta şehrinde meydana geldiğini duyurdu. Shahra-e-Iqbal yolu üzerinde bulunan 'Basın Birliği' binası yakınında meydana patlamada 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı ve yaralılardan 5'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle civardaki bina ve araçların da zarar gördüğünü belitti. Öte yandan güvenlik güçleri olayı incelemek için bölgeyi kapattı.



Pakistan, Polis, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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