Pakistan'da Bina Çöktü: 3 Ölü

Kaynak: İHA

Pakistan'ın Sindh eyaletinde 4 katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'ye bağlı Malir bölgesinde 4 katlı bir apartman çöktü. Yedi ailenin yaşadığı söylenen binanın çökmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 kişinin enkaz altından kurtarıldığını bildirirken, 30 kişinin binanın yıkıntıları arasında kalmasından endişe ettiklerini belirtti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi hastaneye götürüldü. Sindh Valisi İmran Ismail, kurtarma çabalarını hızlandırmak için talimat verdi.(İHA)