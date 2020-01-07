Haberler » Güncel » Pakistan'da bombalı saldırı 2 ölü, 14 yaralı - Haber

Pakistan'da bombalı saldırı 2 ölü, 14 yaralı

Pakistan'da bombalı saldırı 2 ölü, 14 yaralıPakistan, (DHA)- Pakistan'da motosikletle düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

07.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:15
'da bombalı saldırı 2 ölü, 14 yaralı
Pakistan, (DHA)- Pakistan'da motosikletle düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Saldırı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde meydana geldi. Yerel medya, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si güvenlik görevlisi olmak üzere 14 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıya ilişkin yerel medyaya konuşan Belucistan İl Meclisi Üyesi Jam Kamal, Korkak teröristler bir kez daha şehirde barışı bozmaya çalışıyor ifadelerini kullandı. Patlama noktasında incelemeler sürerken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Pakistan'da bombalı saldırı 2 ölü, 14 yaralı

Pakistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:05   Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın öldü - Haber
18:02   Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı - Haber
18:01   Dosso Dossi Fashion Show, Bursa'ya geri döndü - Haber
17:58   Türkiye'nin bilimsel ilk sanal herbaryumu 'VANF' açıldı - Haber
17:58   Yeşilbaşlı ördekler tedavi altına alındı - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 18:07:37