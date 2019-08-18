Haberler» Güncel» Haber

Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısında Hayber Paktunva eyaletine bağlı dağlık Upper Dir bölgesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

18.08.2019 18:52 Pakistan'da bombalı saldırı: 4 ölü
Pakistan'ın kuzeybatısında Hayber Paktunva eyaletine bağlı dağlık Upper Dir bölgesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yerel polis memuru Mian Naseeb Jan'ın AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Upper Dir'in Sheringal bölgesinde el yapımı patlayıcı, ana yoldaki bir otomobilin yakınında patladı.
Jan, aracın tamamen parçalandığını ifade ederek, 4 kişinin öldüğünü ve olayda yaralanan 6 kişinin de yakındaki hastaneye nakledildiğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de ülkenin Güney Veziristan bölgesinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 2 asker yaşamını yitirmişti.
Güneybatıdaki Ketta kentinde de cuma günü bir camide meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Pakistan, Hayber, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:22   Er meydanında evlilik teklifi
19:22   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin...
19:21   Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı
19:18   Aydın'da zeytinliklerde yangın
19:18   AVCILAR'DA DEPREME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN HEYKEL ADAM OLDULAR
19:16   İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu
19:16   Karabağlar'da orman yangını/ Ek fotoğraflar