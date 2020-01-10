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Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı

Pakistan'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Saldırı nedeniyle cami ciddi hasara uğrarken, yetkililer olayla ilgili çalışma başlattı.

10.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:40

'ın kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

BİRİ POLİS OLMAK ÜZERE 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Pakistan'ın güney batısındaki Ketta kentinde bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis olmak üzere en az 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

SALDIRIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Saldırı nedeniyle cami ciddi hasara uğrarken, yetkililer olayla ilgili araştırma başlatmak üzere bölgeyi kordon altına aldı.

Eyalette bu hafta yaşanan diğer bir saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, sınır muhafızları aracı yakınlarına park etmiş bir motosiklete bağlı el yapımı patlayıcını infilak etmesiyle gerçekleşmişti.

Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı

Pakistan, Ketta, Politika

Kaynak: İHA


Politika

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