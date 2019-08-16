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Pakistan'da camide patlama: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

16.08.2019 15:47 Pakistan'da camide patlama: 4 ölü, 20 yaralı
Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Ketta'nın Kuçlak bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında minberin altına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın infilak ettirilmesi sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, hayatını kaybedenler arasında caminin imamının da bulunduğunu belirtti.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan, Ketta, Güncel

Kaynak: AA

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