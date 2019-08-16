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Cuma namazında, camiye bombalı saldırı düzenlendi: 5 ölü, 15 yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrinde, cuma namazı esnasında bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Saldırıyı kimin yaptığı şu an için bilinmiyor.

16.08.2019 13:55
Cuma namazında, camiye bombalı saldırı düzenlendi: 5 ölü, 15 yaralı

Pakistan'ın Ketta şehrindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

SALDIRI CUMA NAMAZINDA YAPILDI

Saldırı, cuma namazının kılındığı esnada gerçekleştirildi. Patlamada en az 5 kişi hayatını kaybederken camide de ciddi hasar meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 15 kişiyi tedavi amacıyla bölge hastanesine sevk etti.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede acil durum ilan edilirken olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Polisin ilk açıklamasına göre patlama, caminin içine yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde gerçekleşti.

KİMİN YAPTIĞI BİLİNMİYOR

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor istedi. Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cuma namazında, camiye bombalı saldırı düzenlendi: 5 ölü, 15 yaralı

Pakistan, Ketta, Güncel

Kaynak: İHA

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