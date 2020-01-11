Haberler » Güncel » Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü - Haber

Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü

Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölüPakistan (DHA)- Pakistan'da meydana gelen bir trafik kazası sonrası araçlar yandı.

11.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:28
'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü
Pakistan (DHA)- Pakistan'da meydana gelen bir trafik kazası sonrası araçlar yandı. Olayda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medya kazanın Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi'de meydana geldiğini duyurdu. Bir minibüs ile rikşav adı verilen aracın çarpışması sonrası araçların yandığı belirtildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Araca müdahale edildiği, 6 kişinin olay yerinde, ağır yaralı 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Ölenlerden 3'ünün kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu; kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Pakistan'da çarpışan iki araç yandı 8 ölü

Pakistan, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50  Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü - Haber
12:50  Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ret - Haber
12:50  Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 131'inci gününde - Haber
12:49  Kamuda branşının en büyüklerinden olan Üroloji-Üroonkoloji Merkezi şifa dağıtıyor - Haber
12:48  Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 12:52:20