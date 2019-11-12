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Pakistan'da çekirge istilası

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi kenti, çekirge istilasına uğradı.

12.11.2019 15:40 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:42
'ın Sind eyaletindeki kenti, çekirge istilasına uğradı.
Pakistan'ın Karaçi kentinde çekirge istilası yaşanıyor. Sind eyaletinde bulunan kentte yaşanan çekirge istilası hayatı olumsuz etkilerken, Sind Eyaleti Tarım Bakanı Ismail Rahu çekirgelerin tarım alanlarına zarar vermediğini belirterek, halkın gerekmedikçe sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu. Durumu yakından izlediklerini ifade eden yetkililer, çekirgelerin zararsız olduklarını dile getirdi. Yetkililer, çiftçilere tarım alanlarının ilaçlanması gerektiği uyarısında bulundu.
(İHA)
Pakistan'da çekirge istilası

Sind Eyaleti, Pakistan, Karaçi, Güncel

Kaynak: İHA


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