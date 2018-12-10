Pakistan'da Çifte Kaza: 10 Ölü, 42 Yaralı

Pakistan
'ın Pencap eyaletinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. Pakistan'ın Pencap eyaletinde farklı noktalarda iki kaza gerçekleşti. Dera
Gazi Khan ilçesinde yoldan çıkan bir yolcu otobüsü su kanalına uçtu. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Aynı saatte İndus Otoyolunda seyir halinde olan bir yolcu otobüsü takla attı. Rajanpur ilçesinde gerçekleşen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar bölge hastanelerine kaldırıldı.
Kazalarla ilgili açıklamada bulunan Pencap Eyaleti Başkanı Serdar Osman
Khan Buzdar, hayatını kaybedenlerle ilgili büyük üzüntü duyduğunu ve kazalarla ilgili özel inceleme başlatacağını söyledi.
(İHA)
Pakistan
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:41