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Pakistan'da çığ: 57 ölü

Pakistan'da devam eden olumsuz hava koşullarının ardından son 24 saatte meydana gelen çığlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği belirtildi.

14.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:15Pakistan'da çığ: 57 ölü
Pakistan'da devam eden olumsuz hava koşullarının ardından son 24 saatte meydana gelen çığlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiği belirtildi.
Pakistan'da süren yoğun kar yağışı nedeniyle son 24 saatte ölü sayısının 57'ye yükseldiği açıklandı. Neelum Vadisi'nde meydana gelen çığ felaketi, 57 kişinin ölümüne neden olurken, pek çok kayıp bildirimi yapıldı. Yetkililer yağmurun tetiklediği çığ felaketinin ardından yapılan artama kurtarma çalışmaları sonucu ölü sayısında artış olabileceğini ifade etti.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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