23 Kasım 2018, 08:56
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Pakistan'da Çin Konsolosluğu Yakınında Patlama: 2 Ölü, 1 Yaralı

Pakistan

Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında meydana gelen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında meydana gelen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında patlama ve silah seslerinin duyulduğu, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları patlama ve silah sesleri duyduklarını aktarırken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı belirtildi. Çin Konsolosluğu'nda çalışan bir güvenlik görevlisinin de saldırıda yaralandığı açıklandı. - KARAÇİ Karaçi,Pakistan,Çin Halk Cumhuriyeti
23 Kasım 2018 Cuma 08:56



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