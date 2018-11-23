- Pakistan'da Çin Konsolosluğu yakınında patlama: 2 ölü, 1 yaralı
KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında meydana gelen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda 1 güvenlik görevlisi de yaralandı. Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında patlama ve silah seslerinin duyulduğu, saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları patlama ve silah sesleri duyduklarını aktarırken, güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı belirtildi. Çin Konsolosluğu'nda çalışan bir güvenlik görevlisinin de saldırıda yaralandığı açıklandı.
Pakistan,Çin Halk Cumhuriyeti