Pakistan'da Çin Konsolosluğuna Bombalı ve Silahlı Saldırı

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğu yakınında meydana gelen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti. Saldırıda 1 güvenlik görevlisi de yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, Karaçi'nin Clifton Block 4 bölgesinde düzenlenen saldırıda, 3 veya 4 kişilik grup konsolosluğa silah ve bomba kullanarak girmeye çalıştı.

Grubu engellemeye çalışan Konsolosluk polisi ile saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 polis öldü, 1 polis de yaralandı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve güvenlik görevlisi sevk edilirken, konsolosluk çevresi de güvenlik çemberine alındı.