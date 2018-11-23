23 Kasım 2018, 11:03
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Pakistan'da Çin Konsolosluğuna Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Pakistan

Pakistan’ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. 3 saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz 4 silahlı saldırganın gerçekleştirdiği saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Patlayıcı ve silahların kullanıldığı olayda 3 saldırgan polis tarafından öldürüldü. Görgü tanıkları olay öncesinde patlama ve silah sesleri duyduklarını söyledi.

Saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı bildirildi. - KARAÇİ Karaçi,Çin Halk Cumhuriyeti,Pakistan
23 Kasım 2018 Cuma 11:03



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