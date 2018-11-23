23 Kasım 2018, 11:08
»»

Pakistan'da Çin Konsolosluğuna Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı- 3 Saldırgan Öldürüldü

- Pakistan'da Çin Konsolosluğuna saldırı: 2 ölü, 1 yaralı 3 saldırgan öldürüldüKARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı.

- Pakistan'da Çin Konsolosluğuna saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
3 saldırgan öldürüldü

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. 3 saldırgan polis tarafından öldürüldü.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Çin Konsolosluğuna kimliği belirsiz 4 silahlı saldırganın gerçekleştirdiği saldırıda 2 polis memuru hayatını kaybetti, 1 güvenlik görevlisi yaralandı. Patlayıcı ve silahların kullanıldığı olayda 3 saldırgan polis tarafından öldürüldü. Görgü tanıkları olay öncesinde patlama ve silah sesleri duyduklarını söyledi.
Saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılırken güvenlik güçlerinin bölgeyi kontrol altına aldığı bildirildi.
23 Kasım 2018 Cuma 11:08