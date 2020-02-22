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Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan hastanede sağlık merkezi açıldı

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan hastanede yeni bir sağlık merkezinin açılışını yaptı.

22.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:04Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan hastanede sağlık merkezi açıldı
Başbakanı İmran , ülkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan hastanede yeni bir sağlık merkezinin açılışını yaptı.
Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap vilayetinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde Han'ın açılışını yaptığı yeni sağlık merkeziyle hastane 400 yatak kapasitesine ulaştı.
Han, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Türkiye'ye Pakistan'daki sağlık tesislerinin geliştirilmesinde gösterdiği iş birliğinden dolayı teşekkür etti.
Lahor'a 380 kilometre uzaklıkta Muzaffergah bölgesinde yer alan hastane, 2014 yılında Türkiye tarafından Pakistan'a hibe edilmişti.
Faaliyetlerine Temmuz 2014'de 60 yatakla başlayan hastane, bir yıl sonra 100 yatak kapasitesine ulaşmış, Pencaplı yetkililer, 2017'de hastaneyi yatak kapasitesini artırarak genişletme planını açıklamıştı.
Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, tüm hastalara ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Güncel

Kaynak: AA

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