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Pakistan'da deniz kuvvetleri personelini taşıyan otobüs kaza yaptı: 9 ölü

Pakistan'da izne giden deniz kuvvetleri personeli ile ailelerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

26.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:30Pakistan'da deniz kuvvetleri personelini taşıyan otobüs kaza yaptı: 9 ölü
'da izne giden deniz kuvvetleri personeli ile ailelerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan haberlerde, polis yetkilisi Bela Cemil Baloç, ülkenin güneyindeki Ormara kentinden Karaçi'ye giden, deniz kuvvetleri personeli ile ailelerini taşıyan otobüste 38 kişinin yolculuk yaptığını söyledi.
Otobüsün, keskin virajların bulunduğu Buzi Top bölgesinde teknik arıza nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığını dile getiren Baloç, kaza sonrası Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti.
Baloç, kaza sonrası ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Ölü ve yaralılar bölgedeki hastaneler ile askeri hastanelere kaldırıldı.

Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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