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Pakistan'da deprem: 19 ölü, 300 yaralı

Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

24.09.2019 17:35Pakistan'da deprem: 19 ölü, 300 yaralı
Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00'da gerçekleştiğini duyurdu.
Yetkililer, depremde bir çok binanın da zarar gördüğünü duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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/// YENİ GÖRÜNTÜLER
Depremde çöken yollar
İnsanların görüntüsü
Çatlak yolların arasına düşmüş araçlar
Zarar gören hastane
Yıkılan evler
DAHA ÖNCE BİR PARÇA GEÇİLDİ



Pakistan, Avrupa, Güncel

Kaynak: DHA

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