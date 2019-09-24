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Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı

24.09.2019 17:54Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı


Dünya

Kaynak: DHA

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