Haberler » Güncel » Haber

- Pakistan'da deprem: 2 ölü, 70 yaralı

- Pakistan'da deprem: 2 ölü, 70 yaralıİSLAMABAD - Pakistan'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde 2 kişinin öldüğü en az 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

24.09.2019 16:15
- Pakistan'da deprem: 2 ölü, 70 yaralı
İSLAMABAD - Pakistan'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde 2 kişinin öldüğü en az 70 kişinin yaralandığı belirtildi.
Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletleri ile Azad Keşmir, İslamabad Başkent Bölgesi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Mirpur şehri olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Azad Keşmir'in Mirpur şehrinde yolların çöktüğü, 3 katlı bir binanın ve bir evin yıkılması sonucu en az 70 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Depremin Hindistan'ın kuzeyinde de hissedildiği öğrenildi.
- Pakistan'da deprem: 2 ölü, 70 yaralı

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:04 Prof. dr. özden büyük depremin öncüsü değil
19:04 Yangın söndürme tatbikatında çıkan duman öğrencileri etkiledi
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti - NEW
19:02 Erdoğan, herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes...
19:00 Erdoğan: Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası...
19:00 Aslı baş davasına devam edildi
18:58 Nişanlısını öldüren sanığa müebbet hapis