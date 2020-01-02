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Pakistan'da dört katlı bina çöktü

Pakistan'ın Sukkur kentinde 4 aileye ait evler ile iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

02.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 21:56 Pakistan'da dört katlı bina çöktü
'ın kentinde 4 aileye ait evler ile iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Yerel medyada yer alan habere göre, Sindh eyaletine bağlı Sukkur kentinde, içinde daireler ve iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı bina bilinmeyen bir sebeple çöktü.
Sukkur Valisi Şefik Ahmed Mahaser, 20 kişiden oluşan 4 ailenin yaşadığı bina enkazından bir yaşında bebek ile iki kadın olmak üzere 3 cesedin çıkarıldığını kaydetti.
Yaralanan 12 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Mahaser, enkaz altında kaç kişinin bulunduğuna ilişkin kesin bir bilgi olmadığını ifade etti.
Çökmeyle ilgili soruşturma başlatılırken, bölgede elektrik, su ve gaz kesildi.
Bölgedeki diğer binalarda inceleme başlatıldı.

Pakistan, Sukkur, Güncel

Kaynak: AA

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