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- Pakistan'da Elektrik Akımına Kapılan 12 Kişi Öldü

- Pakistan'da elektrik akımına kapılan 12 kişi öldüKARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

11.08.2019 16:00
- Pakistan'da Elektrik Akımına Kapılan 12 Kişi Öldü
- Pakistan'da elektrik akımına kapılan 12 kişi öldü
KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Pakistan'da şiddetli yağışlar sele döndü. Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonun halen devam ettiği belirtilirken yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiği aktarıldı. Birçok sev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi.
- Pakistan'da Elektrik Akımına Kapılan 12 Kişi Öldü

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Kaynak: İHA

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