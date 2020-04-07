Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pakistan'da en yüksek sayıda günlük Kovid-19 vakası kayda geçti

Pakistan'da son 24 saatte 577 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle ülke genelindeki vaka sayısı 3 bin 918'e yükseldi.

07.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:00
Pakistan'da en yüksek sayıda günlük Kovid-19 vakası kayda geçti
Pakistan 'da son 24 saatte 577 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesiyle ülke genelindeki vaka sayısı 3 bin 918'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, artışın virüsün ilk görüldüğü 10 Mart'tan bu yana yaşanan en yüksek günlük artış olduğu kaydedildi.
Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 577 artışla 3 bin 918'e yükseldiği belirtilerek, ülke genelindeki ölü sayısının da 4 kişi artarak 54'e ulaştığı aktarıldı.
Son 24 saatte 3 bin 88 test yapıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, toplam test sayısının 39 bin 138'e ulaştığı vurgulandı.
Doktorlardan protesto
Öte yandan, son 24 saate yaşanan ölümlerden birinin Sindh eyaletinde doktorluk yapan 64 yaşındaki Abdul Kadir Sumru olduğu açıklandı.
Sumru ile birlikte ölen doktor sayısının 3'e yükseldiği ülkenin Belucistan eyaletinde doktorlar, maske gibi koruyucu malzemelerin yokluğu nedeniyle protesto düzenledi.
Doktorların protestosuna müdahale eden polis 67 doktoru gözaltına aldı. Genç Doktorlar Derneği, yaptığı açıklamada, Pakistan'ın Kovid-19'la mücadelesinde koruyucu malzemelerden yoksun bırakılan doktorların gözaltına alınmasını kınadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Pakistan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Pakistan'da en yüksek sayıda günlük Kovid-19 vakası kayda geçti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:39: Köy girişine tabela asıp, kendilerini karantinaya aldılar - Haber 16:39: Dursunbey'de caddeler sessiz - Haber 16:38: Devrilen ip yüklü tır trafiği aksattı - Haber 16:38: BAKIRKÖY'DE PAZARDA KORONAVİRÜS DENETİMLERİ - Haber 16:38: Muğlalı gönüllü gençler, sağlıkçılar için yüz koruma maskesi üretiyor - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi