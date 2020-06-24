Pakistan'da Ertuğrul Gazi'nin heykeli dikildi

Pakistan'da Ertuğrul Gazi'nin heykeli dikildiPakistan, (DHA)- Pakistan'ın Lahor kentinin vatandaşları, şehirlerine Oğuzların Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi'nin iki heykelini dikti.

24.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:58
Pakistan'da Ertuğrul Gazi'nin heykeli dikildi
Pakistan, (DHA)- Pakistan'ın Lahor kentinin vatandaşları, şehirlerine Oğuzların Kayı boyunun lideri Ertuğrul Gazi'nin iki heykelini dikti. Şehirde, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin çok meşhur olduğu belirtildi.
Pakistan'da faaliyet gösteren PTV kanalı Ramazan ayında dizinin Urduca dublajlı halini yayınlamaya başladı. Diriliş Ertuğrul, PTV kanalının kurulmasından bu yana yayınladığı en çok izlenen program oldu. Hiçbir dizinin Pakistan'da Diriliş Ertuğrul kadar etki yaratmadığını söyleyen PTV yöneticisi Amir Manzur, İnsanlar bunu Game of Thrones'un Türkçe versiyonuna benzetiyor dedi. Dizi, PTV'nin YouTube kanalından iki ayda 58 milyon kez izlendi. Manzur, dizinin toplamda da 250 milyondan daha fazla izlendiğini söyledi. Heykellerin dikilmesini sağlayan Muhamme Çima, Heykel bize Osmanlı saltanatına olan sevgimizi ve Etuğrul'un Müslümanalara saygı getiren cihatlarını hatırlatıyor dedi. Çima, heykelleri görmek için insanların uzaklardan geldiğini söylerken, vatandaşların bir meydana Ertuğrul Gazi'nin adını vermeyi planladığını söyledi. Pakistan Başbakanı Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan gençliğine İslam tarihi ve değerlerini öğretmekte faydalı olacağını belirtmişti. Pakistan’da Ertuğrul Gazi’nin heykeli dikildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ertuğrul Gazi, Pakistan, Lahor, DHA, Güncel, Haber

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