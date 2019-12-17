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Son dakika: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam cezası

Pakistan'dan gelen son dakika bilgisine göre, eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 'vatana ihanet' suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı. Müşerref, Pakistan'da 7 yıl boyunca cumhurbaşkanlığı yapmıştı.

17.12.2019 10:45 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:38

eski Pervez Müşerref, 2013 yılında açılan bir davada vatana ihanetten idam cezasına mahkum edildi.

Üç üyeden oluşan özel mahkeme, Müşerref'in idamla cezalandırılmasına karar verdi.

2016'DA YURT DIŞINA ÇIKMIŞTI

Pervez Müşerref sağlık sorunları nedeniyle 2016 yılında yurt dışına çıkmıştı. Şu anda Dubai'de yaşayan Müşerref'in yurt dışına çıkışına sağlık sorunları nedeniyle izin verilmişti.

1999'DA DARBEYLE İKTİDAR OLMUŞTU

General Pervez Müşerref 1999'da darbeyle iktidara el koymuştu. Müşerref 2001-2008 yılları arasında Pakistan Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Pervez Müşerref, Pakistanlı asker ve siyasetçi. 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. 18 Ağustos 2008 tarihinde bir cumhurbaşkanının azledilmesinin Pakistan için iyi olmayacağını belirterek gelen baskılar üzerine görevinden istifa etti.

2013 yılında hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldı. Dava sonucunda Müşerref idam cezasına mahkum edildi.

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Son dakika: Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'e vatana ihanetten idam cezası

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