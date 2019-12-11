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Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari serbest bırakıldı

Pakistan'da, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.

11.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:14Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari serbest bırakıldı
'da, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklu yargılanan eski Asıf Ali Zerdari, sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.
İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), avukatları tarafından eski Cumhurbaşkanı'nın tutuksuz yargılanması için sunulan dilekçeyi görüştü.
Dilekçeyle, yolsuzlukla elde ettiği paraları sahte hesaplarla yurt dışına kaçırdığı ve İslamabad'daki 61 bin metrekarelik bir araziyi haksız şekilde aldığı iddiasıyla 10 Haziran'da tutuklanan Zerdari'nin kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle serbest bırakılması talep edildi.
Eski Cumhurbaşkanı hakkında hazırlanan sağlık raporunun da sunulduğu mahkeme, Zerdari'nin tutuksuz yargılanmasını ve 10 milyon Pakistan rupisi (yaklaşık 375 bin lira) kefalet ödemesini kararlaştırdı.
Zerdari ve kardeşi Feryal Talpur'un sahte hesaplar kullanarak yolsuzlukla elde ettiği 150 milyon Pakistan rupisini (yaklaşık 5,6 milyon lira) kendi şirketlerine ve yurt dışına transfer ettiği öne sürülüyor.

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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