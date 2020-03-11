Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü ve pilotun öldüğü belirtildi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü ve pilotun öldüğü belirtildi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Mart Pakistan Milli Günü'nde düzenlenecek hava gösterisi provaları sırasında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 jeti düştü. Kaza sonucu uçağın pilotu komutan Nauman Akram'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İSLAMABAD
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Mart Pakistan Milli Günü'nde düzenlenecek hava gösterisi provaları sırasında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 jeti düştü. Kaza sonucu uçağın pilotu komutan Nauman Akram'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İSLAMABAD
Kaynak: İHA
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