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- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü

- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü ve pilotun öldüğü belirtildi.

11.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:05
- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü
- Pakistan'da F-16 uçağı düştü: 1 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının düştüğü ve pilotun öldüğü belirtildi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Mart Pakistan Milli Günü'nde düzenlenecek hava gösterisi provaları sırasında Pakistan Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 jeti düştü. Kaza sonucu uçağın pilotu komutan Nauman Akram'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Pakistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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