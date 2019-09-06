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- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü

- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölüİSLAMABAD - Pakistan'ın Narowal kentinde bir kamyonun 3 tekerlekli bir taşıma aracının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

06.09.2019 20:53
- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü
İSLAMABAD - Pakistan'ın Narowal kentinde bir kamyonun 3 tekerlekli bir taşıma aracının üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletinin Narowal kentinde çakıl taşı yüklü bir kamyon 3 tekerlekli taşıma aracı olan rikşovun üzerine devrildi. Kazada içinde 15 öğrencinin bulunduğu rikşovdaki yaşları 7 ile 14 arasında değişen 7 çocuk ve aracın şoförü hayatını kaybetti, 5 ağır 8 çocuk da yaralandı.
- Pakistan'da feci kaza: 7'si çocuk 8 ölü

Pakistan, Güncel

Kaynak: İHA

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