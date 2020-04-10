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Pakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda 7 Taliban militanı öldürüldü

Pakistan'da ülkenin kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 7 Taliban militanı öldürüldü.

10.04.2020 23:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:52
Pakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonunda 7 Taliban militanı öldürüldü
Pakistan 'da ülkenin kuzeybatısındaki Kuzey Veziristan eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 7 Taliban militanı öldürüldü.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Zakir Hel köyünde bir evde saklanan Taliban militanlarına operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Taliban militanının da öldürüldüğü kaydedildi.
Sabah saatlerinde güneybatıdaki Belücistan eyaletinde yol kenarına döşenen bombanın patlaması sonucu 2 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.
Çaman sınır kapısı yakınında meydana gelen olayda 2 kişi de yaralanmıştı.
Pakistan-Afganistan arasındaki sınır
Pakistan-Afganistan arasındaki 2 bin 400 kilometrelik sınır, terör gruplarını sınır aşırı faaliyetleri nedeniyle güvenliği tehdit ediyor.
"Durand" hattı adı verilen, İngiltere egemenliğinde 1856'da çizilen sınır, Afganistan tarafından tanınmadığından bölge iki ülke arasında ihtilaf konusu olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, Güncel
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