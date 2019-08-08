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Pakistan'da Hint filmlerine yasak getirildi

Pakistan Başbakanlık Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, ülkedeki sinemalarda Hint filmlerinin gösteriminin yasaklandığını bildirdi.

08.08.2019 16:18 Pakistan'da Hint filmlerine yasak getirildi
Pakistan Başbakanlık Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, ülkedeki sinemalarda Hint filmlerinin gösteriminin yasaklandığını bildirdi.

Hindistan ile Pakistan'ın aralarındaki diplomatik bağları azaltmaya karar vermesinden bir gün sonra, Pakistan tarafından Hint filmlerine yasak getirildi. Başbakanlık Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, parlamento binası önünde gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkedeki sinemalarda Hindistan filmi gösterilmeyeceğini söyledi. Awan, Keşmir'de medya ve diğer bilgi kaynaklarının tamamen yasaklandığını bildirdi. Pakistan medyasında çıkan haberlerde, ülkede Hindistan'a ait her türlü kültürel içeriğin yasaklanması için bir politika oluşturulduğu bilgisi yer aldı.

Demiryolları Bakanı Rashid Ahmed de başkent İslamabad'da kısa süre önce gerçekleştirdiği konuşmada, Lahor şehri ile Hindistan'ın Attari şehri arasındaki tren seferlerinin durdurulduğunu açıklamıştı. - İSLAMABAD

Başbakanlık, Hindistan, Pakistan, Politika

Kaynak: İHA

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